На Орловщине система «Честный знак» внедрялась с трудностями

22.4.2024 | 10:52 Новости, Экономика

В этом признались в обладминистрации.

Фото: vk.com/chestnyznak

Напомним, что государственная система маркировки продукции «Честный знак» внедряется в России с 2017-го году. Она является обязательной для производителей определённых видов промышленной продукции. Система позволяет отследить путь товара от изготовителя или импортера до конечного пользователя.

Тема обсуждалась на сегодняшнем совещании в областной администрации.

«Непросто начиналась маркировка, – признался Департамента  промышленности и торговли Орловской области Денис Леонов. – Сейчас это рабочий и управляемый процесс».

Как рассказал чиновник, на данный момент количество орловских участников системы распределилось по различным сферам товаров следующим образом:

  • молоко и молочная продукция – 1585,
  • табачная и никотиносодержащая продукция – 1211
  • категория «лёгкая промышленность» – 1140,
  • бутилированная вода – 1102,
  • лекарства – 512,
  • обувь – 580,
  • безалкогольные напитки – 433,
  • пиво и слабоалкогольные напитки – 352,
  • шины – 241,
  • парфюмерия – 179,
  • медицинские изделия – 114,
  • антисептики – 95,
  • БАДы – 70,
  • изделия из меха – 56,
  • фототехника – 17.

ИА «Орёлград»


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