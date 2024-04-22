На Орловщине система «Честный знак» внедрялась с трудностями

В этом признались в обладминистрации.

Напомним, что государственная система маркировки продукции «Честный знак» внедряется в России с 2017-го году. Она является обязательной для производителей определённых видов промышленной продукции. Система позволяет отследить путь товара от изготовителя или импортера до конечного пользователя.

Тема обсуждалась на сегодняшнем совещании в областной администрации.

«Непросто начиналась маркировка, – признался Департамента промышленности и торговли Орловской области Денис Леонов. – Сейчас это рабочий и управляемый процесс».

Как рассказал чиновник, на данный момент количество орловских участников системы распределилось по различным сферам товаров следующим образом:

молоко и молочная продукция – 1585,

табачная и никотиносодержащая продукция – 1211

категория «лёгкая промышленность» – 1140,

бутилированная вода – 1102,

лекарства – 512,

обувь – 580,

безалкогольные напитки – 433,

пиво и слабоалкогольные напитки – 352,

шины – 241,

парфюмерия – 179,

медицинские изделия – 114,

антисептики – 95,

БАДы – 70,

изделия из меха – 56,

фототехника – 17.

ИА «Орёлград»