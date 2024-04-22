На Орловщине система «Честный знак» внедрялась с трудностями

В этом признались в обладминистрации.
Напомним, что государственная система маркировки продукции «Честный знак» внедряется в России с 2017-го году. Она является обязательной для производителей определённых видов промышленной продукции. Система позволяет отследить путь товара от изготовителя или импортера до конечного пользователя.
Тема обсуждалась на сегодняшнем совещании в областной администрации.
«Непросто начиналась маркировка, – признался Департамента промышленности и торговли Орловской области Денис Леонов. – Сейчас это рабочий и управляемый процесс».
Как рассказал чиновник, на данный момент количество орловских участников системы распределилось по различным сферам товаров следующим образом:
- молоко и молочная продукция – 1585,
- табачная и никотиносодержащая продукция – 1211
- категория «лёгкая промышленность» – 1140,
- бутилированная вода – 1102,
- лекарства – 512,
- обувь – 580,
- безалкогольные напитки – 433,
- пиво и слабоалкогольные напитки – 352,
- шины – 241,
- парфюмерия – 179,
- медицинские изделия – 114,
- антисептики – 95,
- БАДы – 70,
- изделия из меха – 56,
- фототехника – 17.
ИА «Орёлград»