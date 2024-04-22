Завершился капремонт здания Колпнянской ЦРБ

Он обошёлся в 62,3 миллиона рублей.

Работы проводились в рамках проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение». Их проводило ООО «Триада».

В здании заменили кровлю, внутренние инженерные сети, выполнили фасадные и внутренние отделочные работы. Также помещения подготовили для установки нового медоборудования.

Официальное открытие обновлённого учреждения состоится в мае. Как рассказал главврач поликлиники Александр Карпов в интервью «Орёлтаймс», сейчас здесь идёт монтаж нового оборудования. Так. В рентгенкабинете будут работать три аппарата – основной, маммограф и специальный прибор для стоматологических исследований. За последние несколько лет в Колпнянскую ЦРБ поставили передвижной рентген-аппарат, флюорограф, эндоскоп, электрокардиограф, операционный стол и другое новое оборудование.

Также в учреждение пришли работать новые сотрудники. В поликлинику трудоустроились врач лабораторной диагностики, медсестра, второй рентгенотехник, приехавшая на Орловщину из Донбасса, фельдшер «Скорой помощи», участковый терапевт.

Сейчас учреждение заключает целевое направление с врачом-неврологом. Будущий специалист пройдёт обучение в ординатуре, а затем поступит на работу в Колпнянскую ЦРБ. Кроме того, здесь ждут ещё одного «целевика» – акушера-гинеколога, уже проходящую обучение в ординатуре в Москве. Ожидается, что вырастет и число фельдшеров.

Кроме того, интерес к работе в поликлинике проявили и гости ярмарки вакансий, проходившей в Орловском медицинском колледже на днях. Четверо студентов специально приехали в Колпну, осмотрели ФАПы, которыми управляет ЦРБ, и выразили желание работать в них. Однако им ещё предстоит сдать выпускные экзамены.

ИА «Орелград»