Приборы контроля радиации исключили из областного резерва

Власти региона пересмотрели несколько устаревшее постановление.

Правительство Орловской области внесло изменения в собственное постановление от 1 августа 2014 года № 218 «О Порядке создания и использования областного резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера на территории Орловской области». Подпись под документом поставил губернатор Андрей Клычков. Так, в новой редакции изложен пункт, устанавливающий статус областного резерва.

Отныне он включает в себя продовольствие, вещевое имущество, товары первой необходимости (одежда, обувь, одеяла, посуда, хозяйственные товары и непродовольственные товары), лекарственные препараты и медицинские изделия, строительные материалы, горюче-смазочные материалы (ГСМ) и средства индивидуальной защиты (СИЗ). Из перечня запаса исключены приборы радиационного и химического контроля.

В связи с этим в новой редакции утверждены номенклатура и объемы областного резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера на территории Орловской области. В него входят продовольственные наборы, питьевая вода, вещевое имущество и ресурсы жизнеобеспечения (палатки, спальные мешки, печи, тепловые пушки, мобильные осветительные комплексы, керосиновые лампы и др.), горюче-смазочные и строительные материалы. Средства индивидуальной защиты в составе запаса представляют противогазы гражданские фильтрующие и дополнительные патроны к ним, маски для дошколят и школьников, а также защитные детские камеры.

Широко в составе материального запаса представлены лекарственные препараты, медицинские изделия, медико-санитарное имущество и антисептические препараты. Также предусмотрено создание запаса специальной одежды и средств защиты для медиков. В перечень включены: бахилы, медицинские халаты, хирургический комплект, защитные очки, фартук прорезиненный, противогазы, дозиметр, защитные костюмы, в том числе противочумный, респираторы, индивидуальные противохимические пакеты и пр. Кроме того, правительство разрешило с 29 июня 2024 года использовать областной резерв при введении режима повышенной готовности.

ИА «Орелград»