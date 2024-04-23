Для орловских школ закупили госсимволику

23.4.2024 | 12:25 Новости, Образование, Общество

Её поставят в 87 образовательных учреждений.

Фото: vk.com/dep_obr

Об этом сообщает официальный портал Орловской области, ссылаясь на главу департамента образования Ирину Патронову.

Символика закуплена Ресурсным центром «Образование-57». Это учреждение подчиняется департаменту.

Школы обеспечат государственной символикой в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование».

«Изучение истории государственных символов России имеет большое значение в деле воспитания нового поколения людей, любящих Родину, ощущающих духовное и кровное родство с далёкими предками, отстаивающими честь, свободу и независимость России», – высказалась по этому поводу Патронова.

Судя по опубликованным фотографиям, для школ приобрели флаги (официальные российские триколоры) и флагштоки.

ИА «Орелград»


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