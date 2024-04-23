Для орловских школ закупили госсимволику

Её поставят в 87 образовательных учреждений.

Об этом сообщает официальный портал Орловской области, ссылаясь на главу департамента образования Ирину Патронову.

Символика закуплена Ресурсным центром «Образование-57». Это учреждение подчиняется департаменту.

Школы обеспечат государственной символикой в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование».

«Изучение истории государственных символов России имеет большое значение в деле воспитания нового поколения людей, любящих Родину, ощущающих духовное и кровное родство с далёкими предками, отстаивающими честь, свободу и независимость России», – высказалась по этому поводу Патронова.

Судя по опубликованным фотографиям, для школ приобрели флаги (официальные российские триколоры) и флагштоки.

ИА «Орелград»