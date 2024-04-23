Орловская область продолжает жить не по средствам

В первом квартале регион потратил на 600 миллионов больше, чем получил.

О финансовых итогах рассказала пресс-служба губернатора и правительства области.

С января по март включительно регион обогатился на 12,5 миллиарда рублей. По сравнению с аналогичным периодом минувшего года показатель вырос на 3,4%. Также эта сумма составляет 22,8% от всех доходов бюджета, запланированных на 2024-й.

В общей структуре доходов налоговые и неналоговые поступления составляют 7,8 миллиарда рублей. Остальное приходится на безвозмездные поступления.

По расходам ситуация похожая. Область потратила 13,1 миллиарда. (То есть – на 600 миллионов больше, чем получила.) Как утверждают в пресс-службе, это практически соответствует показателям 2023-го года.

Основные расходы пришлись на межбюджетные трансферты (3,9 миллиарда), оплату труда (2,5 миллиарда), пособия и соцвыплаты (1,9 миллиарда), а также на Дорожный фонд (1,2 миллиарда).

ИА «Орелград»