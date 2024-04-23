Налоговики почти на 100% понравились орловцам

В налоговой службе рассказали о высокой оценке, которую население дало её работе.

Управление ФНС России по Орловской области обнародовало данные оценки уровня удовлетворенности жителей региона работой местных налоговых органов. Сведения приведены со ссылкой на данные портала «Ваш контроль». Сообщается, что в первом квартале текущего года 99,98 процента налогоплательщиков остались довольны качеством предоставления государственных услуг орловскими налоговиками.

«Всего получено почти 9,5 тысячи оценок, оставленных на портале «Ваш контроль», а также оценок, полученных по смс и через терминалы системы управления очередью, – уточнили в региональном Управлении ФНС. – Также оценить работу налогового инспектора можно с помощью анонимного интернет-сервиса ФНС России «Анкетирование».

Указанный сервис является относительно молодым, он начал работу только в этом году. Тем не менее, уже имеются первые результаты, которые говорят в пользу налоговиков. Согласно приведенным данным, в первом квартале 2024 года при помощи этого сервиса орловские налоговики получили 54 высшие оценки, уровень удовлетворенности граждан качеством предоставленных им услуг составил 100 процентов.

«Еще одним способом оценки качества предоставления государственных услуг является сервис «QR-анкетирование», – добавили в областной налоговой службе. – С его помощью можно направить оценку, отсканировав QR-код с талона системы управления очередью или с информационного плаката в операционном зале налогового органа. После обращения к налоговому инспектору орловцы оставили 282 положительные оценки».

ИА «Орелград»