В Орле отметили 30-летие облсовета

Торжественное собрание прошло в региональной администрации.

Как рассказали в пресс-службе орловского парламента, в мероприятии приняли участие губернатор Андрей Клычков, спикер облсовета Леонид Музалевский, депутат Госдумы Ольга Пилипенко, а также народные избранники всех семи созывов главного регионального органа законодательной власти.

«Если депутатскую работу перевести в математическую плоскость, то получится, что за минувшие 30 лет было проведено 360 заседаний, принято свыше трёх тысяч законов, подготовлено несколько сотен законодательных инициатив и обращений в федеральные органы государственной власти», – отметил в своём выступлении председатель Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский.

В адрес народных избранников поступили поздравления от председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко и председателя Государственной Думы Вячеслава Володина. Также аналогичные послания направили руководители партий и фракций – Владимир Васильев, Геннадий Зюганов, Сергей Миронов, Леонид Слуцкий, Алексей Нечаев, Владимир Бураков. Кроме того, благодарность председателя Совета Федерации Валентины Ивановны Матвиенко была объявлена депутату Наталье Прохоровой.

Состоялись и другие награждения. Вдовам лидеров парламента первых созывов, Галине Володиной и Елизавете Мосякиной, вручили памятные адреса. Знаком отличия «За заслуги перед Орловской областью» (второй степени) отметили заместителя председателя облсовета Ивана Грачёва. «Почетным наставником» регионального значения стал другой замспикера – Олег Кошелев.

Медаль «За трудовые успехи» вручена ещё одному зампреду регионального парламента, Ларисе Удаловой. Также ей отметили депутатов Ирину Гоцакову, Елену Астахову, Юрия Ревина, Евгения Мельника.

Почётной грамотой губернатора Орловской области награждена Татьяна Ерохина. Заместитель председателя облсовета Владислав Числов и депутат Руслан Фрайда были удостоены официальных губернаторских благодарностей. Аналогичным образом отмечены депутаты Максим Спиридонов и Андрей Фролов, которых поощрили за активную волонтёрскую работу на СВО.

Также свои собственные награды вручил и сам облсовет. Почётным знаком «За вклад в развитие Орловской области» награждены депутаты, которые трудились в составе парламентского корпуса на протяжении нескольких созывов.

Памятную медаль «За самоотверженность и патриотизм» получили первый зампред облсовета Михаил Вдовин, заместитель спикера Сергей Потёмкин, депутаты Ирина Пашкова, Владимир Шашков и Владимир Филонов. Эта награда вручалась впервые. Кроме того, ряд депутатов и сотрудников аппарата удостоен грамот и благодарностей облсовета.

Церемония завершилась вручением паспортов гражданина Российской Федерации ученикам орловских школ.

ИА «Орелград»