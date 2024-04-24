Арт-фестиваль рисунков проведут в Орле

Мероприятие будет организована в честь Дня Победы.

Управление культуры администрации города Орла совместно с Орловской детской школой изобразительных искусств и ремесел проведет 8 мая открытый городской Арт-фестиваль рисунков на асфальте «Мир, семья и дети!». Он будет посвящено 79-й годовщине Великой Победы и Году семьи, объявленному в России президентом Владимиром Путиным. Фестиваль организован в целях выявления и поддержки одаренных детей и молодежи в области изобразительного искусства, содействия гармоничному развитию личности, патриотическому воспитанию, укреплению института семьи и детства. Он включен в городскую программу празднования Дня Победы.

«В рамках фестиваля организуется выполнение рисунков на асфальте цветным мелом на площадке перед Многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг на улице Ленина, 1», – говорится в положении, утвержденном мэрией Орла. Участие смогут принять дети и молодежь в возрасте от 7 до 17 лет включительно. Фестиваль проводится в два этапа: на первом проводится прием заявок и эскизов рисунков в электронном виде; на втором – выполнение рисунков цветным мелом на асфальте и награждение участников.

Прием заявок уже стартовал и продлится по 1 мая включительно. После 1 мая внесение изменений в заявку не допускается. Рекомендуемые темы творческих работ: «Моя семья»; «Мир, семья и дети – главное на свете!»; «Победная весна»; «Детство»; «Моя семья, моя Россия». Участники фестиваля будут награждены дипломами. Финансирование осуществляется за счет средств бюджета города Орла, предусмотренных на организацию общегородских праздничных мероприятий, а также за счет собственных средств Орловской детской школы изобразительных искусств и ремесел.

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»