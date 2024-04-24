В Орле проведут День исторической славы

В «Бунинке» почтут память орловских воинов, сражавшихся за Отечество.

День исторической памяти «Городу воинской славы посвящается» пройдет 25 апреля в 13.00 в Орловской областной библиотеке им. И. А. Бунина. Как пояснили организаторы, мероприятии приурочено пусть и не к круглой, но очень важной дате в истории Орла: 17 лет назад, 27 апреля 2007 года, указом президента РФ Орлу было присвоено почетное звание «Город воинской славы». Город получил его за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные в борьбе за свободу и независимость Отечества.

Так, для гостей мероприятия подготовлена книжная выставка «Город воинской славы». С помощью ее экспонатов желающие смогут совершить необычное «путешествие в прошлое», вспомнить или узнать об истории города Орла, судьба которого неразрывно связана с военной летописью России.

«Со времен своего основания Орел являлся городом-крепостью, защищавшим южные границы Российского государства, – напоминают в «Бунинке». – На протяжении столетий родной наш край был ареной многих исторических событий, где не раз решалась судьба России. За свою многолетнюю историю город неоднократно вставал на пути противника, давая отпор захватчикам. Наши предки смело противостояли постоянным набегам южных кочевых племен, мужественно сражались с татаро-монгольскими ордами».

В библиотеке напоминают и о том, что орловцы сражались за Отечество во всех войнах и крупных военных конфликтах, в которых участвовала России. Орловцы мужественно проявили себя и в Смутное время, и в Отечественной войне 1812 года (героями которой стали орловцы Денис Давыдов и генерал Алексей Ермолов), и в Крымской войне, и Русско-японской войне, не говоря уже о двух мировых войнах, войне в Афганистане и современной СВО.

«И сегодня наши защитники, выполняя заветы своих дедов – любить свою Родину, чтить свою историю, хранить память о Великой Победе над фашизмом, самоотверженно отстаивают истинные человеческие ценности, принимая участие в военной спецоперации на Украине и освобождая ее от нацизма, – говорят в «Бунинке». – С героической историей родного края можно более подробно познакомиться на Дне исторической памяти «Городу воинской славы посвящается».

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»