Связь для экстренных служб и бизнеса импортозаместили

Профессиональную радиосвязь (транкинг) первым среди операторов России разработал МегаФон и реализовал совместно с компанией «Триалинк».

Решение на базе сети LTE позволяет организовать оперативную коммуникацию и координацию действий, а также определять геолокацию и транслировать видео. Этот функционал может быть интересен службам спасения, государственным компаниям и бизнесу. Важно, что услуга доступна без установки дополнительного оборудования – через облачное подключение.

Решение от МегаФон и Триалинк включает серверное и программное обеспечение, а также поставку абонентских устройств с клавишей PTT (Push-To-Talk), одним нажатием которой можно вызвать отдельного абонента или целую группу, без задержки и набора номера. Это важно для экстренных служб, а также в сфере обеспечения безопасности на крупных объектах, например на горно-обогатительных комбинатах, стадионах, в гостиницах. Сеть будет работать в местах с покрытием LTE. В противном случае специалисты оператора развертывают спецсеть для работы транкинга.

Раньше технологии транкинга позволяли лишь общаться голосом, связь абонентов через сотовую сеть открывает возможности для обмена файлами, трансляции видео и отслеживания местоположения. Российский рынок в этой сфере является наиболее перспективным и быстро набирающим «денежные» обороты, отмечают в информационно-аналитическом агентстве «Рустелеком».

Если абонент не заинтересован в облачных сервисах, возможны приобретение и установка сервера для транкинга. Универсальная система бесшовно сливается с уже работающими продуктами профессиональной радиосвязи.

По техническим характеристикам российское решение для транкинга не уступает иностранным, считает директор по развитию корпоративного бизнеса МегаФона Наталья Талдыкина, ссылаясь на проведенные исследования. Она также подчеркивает, что связь и передача данных происходит на скорости до 300 Мбит/с по защищенной мобильной сети.

ИА “Орелград”