На Орловщине значительно снизилось число термических точек

24.4.2024 | 11:00 Новости, Происшествия

Об этом рассказали в Управлении МЧС по Орловской области.

Фото: УМЧС по Орловской области

С начала 2024-го года на территории региона подтвердились 90 термических точек. Это сразу в четыре раза меньше показателей за аналогичный период минувшего года.

Очевидно, не в последнюю очередь, речь идёт о последствиях поджогов травы и мусора, которые превращаются в настоящую головную боль орловских пожарных в весенний период.

Так, за последние сутки сотрудники орловского МЧС выезжали на такие вызовы шесть раз. При этом в области подтвердилась одна термическая точка – в Верховском районе. После поджога травы огонь распространился на один гектар.

Возгорание оперативно ликвидировали сотрудники 16-й пожарной части. Проводится административное расследование.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования