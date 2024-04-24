На Орловщине значительно снизилось число термических точек

Об этом рассказали в Управлении МЧС по Орловской области.
С начала 2024-го года на территории региона подтвердились 90 термических точек. Это сразу в четыре раза меньше показателей за аналогичный период минувшего года.
Очевидно, не в последнюю очередь, речь идёт о последствиях поджогов травы и мусора, которые превращаются в настоящую головную боль орловских пожарных в весенний период.
Так, за последние сутки сотрудники орловского МЧС выезжали на такие вызовы шесть раз. При этом в области подтвердилась одна термическая точка – в Верховском районе. После поджога травы огонь распространился на один гектар.
Возгорание оперативно ликвидировали сотрудники 16-й пожарной части. Проводится административное расследование.
ИА «Орелград»