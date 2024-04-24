В Орле девятиклассники начали досрочно сдавать экзамены

В регионе стартовал досрочный период сдачи государственной итоговой аттестации.

Как сообщает Орловской региональный центр оценки качества образования (ОРЦОКО), в Орловской области с экзамена по математике начался досрочный период государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования (ГИА-9). Вторым испытанием стане экзамен по русскому языку. Досрочно экзамены сдают те девятиклассники, которые по уважительным причинам не смогут принять в них участие в основные сроки. В этом году досрочный период должен пройти с 23 апреля по 18 мая, а основной – с 21 мая по 2 июля.

«Для проведения ГИА-9 в досрочный период организован пункт проведения экзаменов (ППЭ) на базе средней общеобразовательной школы № 38 эстетического профиля города Орла, – рассказала Светлана Тихоновская, заместитель директора Регионального центра оценки качества образования. – Участниками досрочного периода являются девятиклассники с ограниченными возможностями здоровья. Для них созданы максимально комфортные условия для успешной сдачи экзаменов».

Основной период стартует 21 мая с экзаменов по иностранным языкам (говорение), а 22 мая орловским девятиклассникам предстоит сдать письменную часть экзамена по иностранным языкам. Обязательные экзамены по русскому языку и математике для девятиклассников назначены на 3 и 6 июня соответственно. Для сдачи предметов по выбору, кроме литературы, истории и информатики, расписанием предусмотрено по два дня. Экзамен по информатике пройдет в три календарных дня.

Ранее ОРЦОКО сообщал о том, как девятиклассники региона готовятся к государственной итоговой аттестации. Так, 10 апреля в регионе около 8 тысяч выпускников написали тренировочный экзамен по математике. Для его проведения были задействованы 53 ППЭ на базе образовательных организаций и 36 ППЭ – на дому. Продолжительность выполнения работ составляла 3 часа 55, как и на реальном экзамене по математике. Детям с ограниченными возможностями здоровья время работы увеличивалось на 1,5 часа.

В Центре отметили, что «тренировочный экзамен – это замечательная возможность для выпускников оценить свои знания по математике в условиях, приближенных к настоящему испытанию, помочь сориентироваться в экзаменационных материалах, познакомиться с бланками и понять, какие трудности при сдаче настоящего экзамена могут возникнуть».

ИА «Орелград»