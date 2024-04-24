Главными орловскими инвесторами остаются торговцы

Статистики подсчитали объемы инвестирования в экономику региона.

В Орловской области в 2023 году общий объем финансовых вложений организаций составил 301 миллиард рублей, в том числе: долгосрочные финансовые вложения – 233,1 миллиарда рублей, или 77,4 процента от общего объема, краткосрочные – 67,9 миллиарда рублей (22,6 процента). Такие данные привел Орелстат, отметив, что они не учитывают представителей малого предпринимательства, кредитные организации, государственные и муниципальные учреждения, а также другие финансовые организации.

«Наибольшую долю в объеме финансовых инвестиций за 2023 год составили вложения организаций оптовой и розничной торговли; ремонта автотранспортных средств и мотоциклов – 78 процентов», – следует из информации Орелстата. Аналитики также подсчитали, что в минувшем году инвестиции в нефинансовые активы по организациям (опять же без представителей малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) составили 39,5 миллиарда рублей, из них 93,1 процента приходилось на инвестиции в основной капитал.

«В 2023 году на развитие экономики и социальной сферы Орловской области было направлено 58,4 миллиарда рублей инвестиций в основной капитал, или 88,3 процента к предыдущему году, в сопоставимых ценах, – подсчитали статистики. – Затраты организаций (без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) на приобретение основных средств, бывших в употреблении у других юридических и физических лиц, и объектов незавершенного строительства в 2023 году составили 2,09 миллиарда рублей (в 2022 году – 2,51 миллиарда рублей)».

ИА «Орелград»