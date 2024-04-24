В Орле высадили виолы

24.4.2024 | 13:21 Новости, Общество

Они украсили город в нескольких знаковых местах.

Фото: Администрация Орла

Цветы появились у стелы «400 лет Орлу» и в сквере имени Бунина. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Посадкой занимались сотрудницы «Спецавтобазы». Также в создании цветочных композиций участвовали студенты Многопрофильного колледжа Аграрного университета имени Парахина.

В частности, у стелы посадили бордовые виолы в форме звезды. В сквере Бунина высадили эти же цветы различных расцветок.

«Виола (или «анютины глазки», как говорят в народе) — неприхотливое красивоцветущее растение с компактным или раскидистым типом куста. Высота — от 15 до 30 сантиметров», – напомнила начальник участка по зелёным насаждениям «Спецавтобазы» Татьяна Можина.

Фото: Администрация Орла
Фото: Администрация Орла
Фото: Администрация Орла
Фото: Администрация Орла

ИА «Орелград»


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