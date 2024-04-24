В этом году на Орловщине отдохнут 310 детей из ЛНР

Об этом заявила глава орловского департамента образования.

Ирина Патронова сообщила информацию во время прямого эфира, организованного «Центром управления регионом».

Все дети – из Троицкого района Луганской Народной Республики, который «опекает» Орловская область. Между нашим субъектом и муниципальным образованием заключено соглашение о всестороннем сотрудничестве.

«Это наша подшефная территория в основном, но может оказаться так, что могут быть и другие ребята», – уточнила Патронова. Заявок на отдых на Орловщине из Белгородской области пока не поступало.

«Мы будем стараться не в ущерб запланированного отдыха, в том числе, организовать отдых для ребят из ЛНР», – разъяснила руководитель департамента.

Ранее «Орёлград» выяснил ситуацию с лагерем «Алые паруса», над которым нависла угроза закрытия.

ИА «Орелград»