В орловских судах проверяют чердаки и подвалы

Здания районных судов региона начали готовить к будущей зиме.

Несмотря на то, что до конца весны еще далеко, в районных судах Орловской области уже проводятся мероприятия по подготовке зданий к эксплуатации в предстоящий осенне-зимний период 24/2025 года. Об этом сообщило Управление Судебного департамента в Орловской области. В ведомстве пояснили, что для обеспечения своевременного и качественного завершения подготовки к предстоящему отопительному сезону и недопущения возникновения чрезвычайных ситуаций в зданиях создана специальная комиссия и разработан график посещения судов.

«Мероприятия по подготовке к работе в зимних условиях начинаются с весеннего осмотра зданий и сооружений и их технического обследования, – рассказали в ведомстве. – Ответственность за выполнение подготовки возложена на администраторов райсудов, которые владеют необходимыми знаниями по эксплуатации зданий и техническому обслуживанию систем».

В ходе проверки осматриваются конструктивные элементы зданий и чердаки, оценивается техническое состояние фасадов, техподполья и подвальных помещений. Особое внимание члены комиссии уделяют работоспособности систем отопления и водопровода, а также дымоходам и вентиляционным каналам. Попутно проверяется исправность работы электрохозяйства.

«Во всех районных судах города Орла и Орловской области подготовлены приказы о назначении ответственных за противопожарное состояние в зданиях районных судов, – добавили в Управлении Судебного департамента. Комиссией также проверяются журналы вводного инструктажа и укомплектованность первичными средствами пожаротушения котельных и электрощитовых. По результатам проверки комиссия примет решение о подготовленности зданий районных судов Орловской области к эксплуатации в зимних условиях».

ИА «Орелград»