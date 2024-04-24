Фрукты для орловцев начали поступать из Мадагаскара через Латвию

Оглашены итоги осуществления карантинного фитосанитарного контроля.

Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям обнародовало итоги карантинного фитосанитарного контроля в пунктах пропуска и местах полного таможенного оформления за первый квартал 2024 года. Сообщается, что всего было проконтролировано 428 тонн подкарантинной продукции, 117 единиц транспорта, 223,6 тысячи штук саженцев семечковых и декоративных культур, 2364 кубических метров пиломатериалов и крепежной древесины. По результатам контроля было оформлено 117 актов.

«Основными странами импортерами являются: Беларусь — 70 процентов от общего количества поступающей подкарантинной продукции (301,3 тонны), – сообщается в ведомственном докладе. – 21 процент общего количества поступающей подкарантинной продукции (128,1 тонны) — это Франция, Германия и Мадагаскар».

Всего на складах временного хранения (СВХ) за отчетный период времени было проконтролировано: 16,8 тонны семян ячменя из Франции и Германии; 173 790 штук посадочного материала плодовых из Сербии и Италии; 27 080 штук срезанных ветвей мимозы из Грузии; 35,3 тонны свежих фруктов происхождением с Мадагаскара, но поступивших из Латвии. Отметим, что по результатам контроля 17,68 тонны свежей клубники было возвращено отправителю по причине нарушения законодательства в области карантина растений при ввозе на территорию РФ.

При перемещении подкарантинной продукции между странами Евразийского экономического союза — Белоруссии и Казахстана, было проконтролировано 300 тонн растительной продукции, в том числе: 91,08 тонны семенного материала; 22 747 штук посадочного материала; 150,5 тонны свежих овощей; 1,5 тонны свежих фруктов. Также контролю подверглись 57,45 тонны прочих продовольственных грузов, а именно отходов какао, и 2364 кубометров пиломатериалов.

ИА «Орелград»