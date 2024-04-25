Орловцу пришлось выбивать пенсию через суд

В этом ему помогла прокуратура.

С проблемой столкнулся житель Орловского муниципального округа.

Как рассказали в прокуратуре Орловской области, в период с 1979 по 1982 и с 1989 по 1991 мужчина занимался трудовой деятельностью. Это нашло отражение в его трудовой книжке. Однако там отсутствовали сведения о размере зарплаты.

В декабре 2022 года гражданин обратился в пенсионный орган с заявлением о перерасчете пенсии. Однако ему отказали – из-за отсутствия полного пакета необходимых документов. Тогда он написал заявление в надзорное ведомство.

Как установила прокурорская проверка, в 2015 году, при назначении страховой пенсии по старости, в соответствующем органе орловцу не разъяснили его права, а также не оказали помощь в получении недостающих документов. Прокуратура сама направила запросы в архивы и установила данные о заработной плате мужчины в спорные периоды.

Тем не менее пенсионный орган «отличился» ещё раз и произвёл перерасчёт только с 2022, а не с 2015 года. В связи с этим прокуратура обратилась в суд.

Требования удовлетворили в полном объёме. Исполнение судебного акта находится на контроле прокуратуры.

ИА «Орелград»