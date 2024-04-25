Власти Орла недовольны состоянием кинотеатра «Современник»

25.4.2024 | 11:15 Закон и порядок, Новости

Собственнику и арендаторам направлены предписания.

Фото: ИА “Орелград”

Если они не приведут объект в надлежащее состояние, дело может закончиться судебным разбирательством.

Об этом стало известно во время последнего прямого эфира губернатора Андрея Клычкова. В комментариях несколько орловцев выразили своё недовольство состоянием кинотеатра, который, по их мнению, «превратился в базар».

Оказалось, что по этому вопросу их позиция совпадает с официальной.

«Администрацией города Орла уже проведено обследование, выявлен целый ряд незаконных конструкций и направлены предписания об устранении нарушений. В настоящее время внешний облик не соответствует ранее согласованному проекту», – так ответили пользователям с официального аккаунта мэрии «ВКонтакте».

Кроме того, представители городских властей отметили – если собственник и арендаторы не приведут «Современник» в надлежащий вид, муниципальные власти обратятся в суд.

ИА «Орелград»


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