Орловцы заключают по 600 ипотечных сделок в месяц

Управление Росреестра раскрыло данные о работе по итогам первого квартала.

В первом квартале 2024 года жители Орловской области направили в региональное Управление Росреестра свыше 34 тысяч обращений на осуществление кадастрового учета и регистрацию прав на недвижимость. Такие данные привела пресс-служба ведомства, отметив при этом, что в электронном виде поступило 23,4 тысячи заявлений. Иными словами, доля электронной регистрации в отчетном периоде времени составила почти 70 процентов от общего количества заявлений.

«В период с января по март в рамках проекта «Ипотека за один день» зарегистрировано 1820 ипотечных сделок, а общее количество зарегистрированных ипотек превысило 2,6 тысячи, – рассказала руководитель регионального Управления Росреестра Надежда Кацура. – На регистрацию договоров участия в долевом строительстве жилья поступило 350 заявок. Переход права собственности по договорам купли-продажи, мены, дарения и наследования имущества зафиксирован в отношении 6,5 тысяч объектов недвижимости».

Кроме того, по ее словам, в первом квартале текущего года в Орловской области свыше 6,2 тысяч прав было зарегистрировано в отношении так называемой бытовой недвижимости. Речь идет об индивидуальных жилых домах, садовых домиках, гаражах, хозпостройках и земельных участков под ними. В целом за первые три месяца 2024 года в регионе на государственный кадастровый учет было поставлено 12 758 объектов недвижимости и зарегистрировано более 21 450 прав собственности на недвижимость.

«В сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество обращений увеличилось на 15 процентов, – отметили в пресс-службе ведомства. – Так, с января по март прошлого года было зафиксировано 29 тысяч обращений на осуществление учетно-регистрационных действий с недвижимостью. Также в первом квартале поступило порядка 700 заявлений орловцев на регистрацию недвижимости в других регионах России. Активнее всего приобреталась недвижимость в Московской и Ленинградской областях, а орловская недвижимость пользовалась спросом у жителей соседних Курского и Брянского регионов».

ИА «Орелград»