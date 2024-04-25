Облсовет поручил проверить концессионные соглашения в сфере ЖКХ

Региональные парламентарии дали поручение Контрольно-счетной палате.

Депутаты Орловского облсовета пополнили список своих поручения для включения в план деятельности Контрольно-счетной палаты Орловской области на 2024 год. Аудиторам поручено провести анализ реализации концессионных соглашений в сфере жилищно-коммунального хозяйства в отношении объектов теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения, заключенных на территории Орловской области. Ранее аналогичное поручение Государственная дума дала Счетной палате РФ.

По информации регионального департамента государственного регулирования цен и тарифов и департамента ЖКХ, ТЭК и энергосбережения, в регионе нет концессионных соглашений, стороной которых является Орловская область. Но концессионные соглашения были заключены муниципальными образованиями Орловской области. В этом списке: Верховский, Дмитровский, Должанский, Знаменский, Хотынецкий, Болховский, Шаблыкинский, Ливенский, Кромской, Урицкий и Колпнянский районы, а также город Орел.

Так, 12 таких соглашений было заключено в отношении объектов теплоснабжения, 2 – в отношении объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, 4 – в отношении объектов холодного водоснабжения и водоотведения. Доля переданных объектов жилищно-коммунального хозяйства по концессионным соглашениям на территории Орловской области составляет 3,1 процента. Таким образом, поручение Государственной думы в Орловской области решили исполнить путем включения в план деятельности Контрольно-счетной палаты на 2024 год соответствующего мероприятия.

ИА «Орелград»