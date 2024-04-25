Стали известны условия приватизации акций «Орелстроя»

Продажа акций пока запланирована по их номинальной стоимости.

Как уже рассказывал «Орелград», депутаты Орловского облсовета большинством голосов сразу в двух чтениях утвердили поправки в прогнозный план приватизации государственного имущества Орловской области на 2024-2026 годы. Как пояснила депутатам руководитель департамента государственного имущества и земельных отношений Ольга Платонова, необходимость принятия закона обусловлена возможностью получения дополнительного дохода в областной бюджет за счет приватизации пакета акций публичного акционерного общества «Специализированный застройщик «Орелстрой».

Прогноз доходов областного бюджета в 2024 году до последнего времени составлял 31,251 миллиона рублей, теперь он увеличен до 121,1 миллиона рублей за счет тех 89,864 миллиона рублей, которые власти области планируют выручить от приватизации пакета акций ПАО «СЗ «Орелстрой». Доля принадлежащих Орловской области акций в общем количестве акций акционерного общества составляет 22,46 процента, всего региону принадлежит 50 064 акции. Однако правительство региона в своей пояснительной записке к законопроекту указало, что это – «незначительный пакет акций общества», который не позволяет оказывать влияние на процессы управления обществом.

Отметим, что прогнозный доход от продажи пакета акций ПАО «СЗ «Орелстрой» указан исходя из его номинальной стоимости, по которой он учитывается в реестре имущества Орловской области. Прогнозный доход от продажи другого государственного имущества, включенного в план приватизации, рассчитывался исходя из его балансовой стоимости, по которой оно учитывается в реестре имущества Орловской области. Впрочем, правительство региона заверило депутатов в том, что при проведении мероприятий по приватизации государственного имущества, в том числе пакета акций ПАО «СЗ «Орелстрой», будет произведена оценка его рыночной стоимости. И начальная цена приватизации будет определена исходя именно из рыночной стоимости.

ИА «Орелград»