Орловская область частично погасит долг за счет инвестиций

Деньги будут вложены в неназванные пока инвестиционные проекты.

Как уже рассказывал «Орелград», депутаты Орловского облсовета на прошедшем заседании одобрили проект внесения изменений в бюджет региона на 2024 год, предложенный правительством. Благодаря этому доходы и расходы были увеличены на 1,026 миллиарда рублей. Чуть менее половины этой суммы регион направит на выплаты детских пособий и единовременные выплаты участникам СВО, получившим ранения, а также на компенсацию железнодорожным пригородным перевозчикам.

Большая половина дополнительных средств будет инвестирована. Из пояснительной записки к законопроекту следует, что за счет фактически поступившего налога на доходы физических лиц, уплаченного с дивидендов налогоплательщиком, предусмотрено увеличение бюджетных ассигнований на реализацию новых инвестиционных проектов в сумме 641 миллион рублей в рамках исполнения обязательств региона по реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам.

Последние были получены Орловской областью в соответствии с соглашениями, заключенными в 2017-2021 годах с Министерством финансов РФ. Условием реструктуризации является обязательство Орловской области направить высвобождаемые средства на реализацию национальных проектов или новых инвестиционных проектов. Во что именно регион планирует инвестировать такие деньги, осталось за кадром. Но прозвучала информация о том, что результатом предоставления субсидии из областного бюджета должно стать фактическое поступление налоговых доходов от реализации нового инвестиционного проекта в федеральный бюджет в объеме не менее 100 процентов от размера предоставленной субсидии.

«В результате этого возможно списание задолженности по бюджетным кредитам в объеме уплаченных в федеральный бюджет налогов от реализации новых инвестиционных проектов и сокращение государственного долга Орловской области, – отмечено в пояснительной записке. – В случае недостижения получателем значений результата предоставления субсидии, предоставленные средства подлежат возврату в областной бюджет в объеме, соответствующем сумме неуплаченных в федеральный бюджет налогов».

ИА «Орелград»