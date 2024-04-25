В Орле козы незаконно съели урожай

Довольно необычное гражданское дело рассмотрел Северный районный суд.

Северный районный суд города Орла рассмотрел гражданское дело о порче урожая, который съели… козы. Подробностями процесса поделилась пресс-служба суда. Она пояснила, что в качества истца выступил местный житель. Иск он подал к своей соседке, потребовав взыскать с нее в его пользу материальный ущерб. Причинила его, как выяснилось, не сама женщина, а ее домашние животные. Истец заявил, что он и его соседка проживают в одном доме, разделенном на две части. Каждая половина имеет отдельный вход.

Земельный участок при доме также разделен на две части, огороженные забором. По версии истца, в августе 2023 года он вышел в свой огород и увидел, что весь выращенный на его земельном участке урожай уничтожен. Поскольку это был уже не первый такой случай, мужчина даже подал заявление в полицию. Правоохранители провели проверку и нашли виновных: ими оказались козы соседки, оставшиеся без присмотра со стороны хозяйки и забравшиеся в чужой огород.

«Указанный случай не являлся единичным, козы неоднократно портили урожай, поскольку соседка оставляла их без присмотра, – уточнили в пресс-службе суда. – Также мужчина неоднократно просил соседку перенести от его забора скопление козьего навоза, поскольку в летнее время года от него исходит неприятный запах, привлекающий большое количество насекомых. Однако требования истца не были исполнены».

В иске мужчина просил обязать соседку перенести компостную насыпь на расстояние 1 метра от его забора, взыскать с нее сумму причиненного материального ущерба, которую он оценил в 60 000 рублей, а также взыскать с нее расходы по оплате государственной пошлины и услуг представителя. Интересно, что уже в судебном заседании истец отказался от взыскания материального ущерба, а остальные требования просил удовлетворить.

Ответчица в суд не явилась, возражений не представила. Дело было рассмотрено без ее участия. В результате суд решил требования истца удовлетворить и постановил взыскать с ответчицы расходы на оплату услуг представителя и расходы по оплате государственной пошлины на общую сумму 8800 рублей. Кроме того, женщину обязали перенести кучу козьего навоза на расстояние 1 метра от забора истца. Решение еще не вступило в законную силу.

ИА «Орелград»