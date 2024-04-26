Состоялось заседание оперативного штаба в Орловской области

26.4.2024 | 16:36 Закон и порядок, Новости

Его провёл начальник УФСБ России по региону Вячеслав Князьков.

Фото: УФСБ по Орловской области

Как рассказали в пресс-службе Управления, в заседании приняли участие представители региональных силовых структур и органов государственной власти. На встрече рассмотрели вопросы о проведении антитеррористических учений (с учётом текущей обстановки), а также о новых угрозах террористического характера.

Также орловские силовики и чиновники обсудили мероприятия, направленные на повышение готовности сил и средств оперативного штаба для минимизации и ликвидации последствий возможных преступлений террористической направленности на объектах с массовым пребыванием людей.

Кроме того, на заседании рассматривались результаты деятельности оперативных групп в муниципальных образованиях Орловской области. Также были выработаны меры по повышению эффективности их работы.

Фото: УФСБ по Орловской области
Фото: УФСБ по Орловской области

ИА «Орелград»


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