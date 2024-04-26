Состоялось заседание оперативного штаба в Орловской области

Его провёл начальник УФСБ России по региону Вячеслав Князьков.

Как рассказали в пресс-службе Управления, в заседании приняли участие представители региональных силовых структур и органов государственной власти. На встрече рассмотрели вопросы о проведении антитеррористических учений (с учётом текущей обстановки), а также о новых угрозах террористического характера.

Также орловские силовики и чиновники обсудили мероприятия, направленные на повышение готовности сил и средств оперативного штаба для минимизации и ликвидации последствий возможных преступлений террористической направленности на объектах с массовым пребыванием людей.

Кроме того, на заседании рассматривались результаты деятельности оперативных групп в муниципальных образованиях Орловской области. Также были выработаны меры по повышению эффективности их работы.

ИА «Орелград»