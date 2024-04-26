На Знаменке начали ремонтировать улицы Ленина и Школьную

Общая протяжённость двух участков составляет 1200 метров.

Работы выполняет «Дорожное предприятие №1». Их общая стоимость – около 37 миллионов рублей.

Подрядчику предстоит устроить дорожное покрытие из асфальтобетона, отсыпать обочины щебнем, оборудовать тротуары, установить дорожные знаки, уложить искусственные неровности, а также нанести разметку и установить пешеходные ограждения. Сейчас улицы подготавливают к ремонту, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Орловской области.

Весь объём необходимо выполнить до 23 августа текущего года. Капремонт проводится в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

ИА «Орелград»