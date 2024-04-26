«Тургеневскую девушку» выберут в Орле

Финал конкурса интеллекта и творчества пройдет в Музее писателей-орловцев.

В Орле близится к завершению стартовавший в феврале конкурс интеллекта и творчества «Тургеневская девушка». Как сообщили в Областном центре народного творчества, финал пройдет 28 апреля в музее писателей-орловцев. В нем примут участие 11 девушек из образовательных учреждений города Орла, Орловского, Колпнянского, Малоархангельского, Дмитровского, Сосковского и Урицкого районов. На заключительном этапе участницы должны будут продемонстрировать знание этикета IХ века и интересных фактов из жизни и творчества Ивана Тургенева. Также потребуется показать свои творческие способности.

«В программе мероприятия: конкурсы, атмосферные мастер-классы, живая музыка, церемония награждения, – перечислили в Орловском областном центре народного творчества. – Желаем успеха всем девушкам на финальном этапе конкурса, ждем всех зрителей поддержать участниц и погрузиться в неповторимую атмосферу интеллекта, красоты и творчества!».

Конкурс стартовал в феврале 2024 года. По условиям, принять участие в нем моли принять девушки в возрасте от 16 до 22 лет (2002-2008 года рождения), проживающие на территории города Орла и Орловской области. Цели и задачи конкурса: воспитание интеллектуальной, нравственной и творческой личности на духовных идеалах русской литературы; выявление ярких, талантливых, увлеченных людей для дальнейшего развития и совершенствования в сфере творчества и искусства, активного участия в культурной и общественной жизни страны; сохранение культурных ценностей и традиций народов РФ.

На первом этапе девушкам требовалось не позднее 1 марта представить в оргкомитет конкурсные материалы, в том числе «Визитную карточку»: каждая конкурсантка представила себя жюри и рассказала не только о своих увлечениях и мечтах, но и о любимом произведении Ивана Тургенева или героине одного из его произведений. Программа конкурсного отбора включала в себя конкурс «АРТ-ХОЛЛ», где участницам было предложено проявить себя в роли тургеневской героини и вступить в диалог с одним из персонажей его произведений автора.

Возрастное ограничение: 6+

ИА «Орелград»