Орловским нотариусам компенсируют бесплатную помощь

Депутаты облсовета поддержали внесение изменений в региональный закон.

Депутаты Орловского облсовета утвердили в окончательной редакции проекта закона «О внесении изменений в статью 3 Закона Орловской области «О регулировании отдельных правоотношений в сфере обеспечения граждан Российской Федерации бесплатной юридической помощью в Орловской области». По сообщению пресс-службы регионального парламента, законопроект направлен на поддержку социально незащищенных слоев населения. Но он также предусматривает и поддержку юристов.

«Законопроект разработан в целях освобождения граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи и обратившихся к нотариусам за удостоверением доверенности на представление их интересов в судах, государственных и муниципальных органах, организациях, от платы за совершенные нотариальные действия», – следует из пояснительной записки.

В таком случае, сообщили в пресс-службе облсовета, нотариусы в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи будут обязаны оказать помощь обратившимся к ним гражданам. А компенсация их услуг будет осуществляться за счет средств областного бюджета. Подсчитано, что принятие описанных поправок уже в 2024 году потребует выделения дополнительных средств из областного бюджета в размере 2,5 миллиона рублей. Но при этом не потребует признания утратившими силу, приостановления, изменения, дополнения или принятия законодательных и иных нормативных правовых актов.

Тем временем, орловские авдокаты на регулярной основе продолжают оказывать гражданам бесплатную юридическую помощь. Очередной прием прошел в Орле в офисе по переулку Почтовому. Как сообщили в Орловском региональном отделении Ассоциации юристов России, адвокаты Анна Грищенко, Алевтина Бузуева и Вячеслав Сазонов в рамках проекта «Правовая защита старшего поколения» оказали бесплатную юридическую помощь семи пенсионерам и гражданам предпенсионного возраста. Также на этом приеме консультацию провела помощник нотариуса Евгения Дороднова.

ИА «Орелград»