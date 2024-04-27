Игорь Печерский назначен заместителем мэра Орла

Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Печерский родился в 1971 году в Ливнах. Окончил Орловский государственный педагогический институт (нынешний ОГУ имени Тургенева). Его специальность – учитель истории. В 2012 получил второе высшее образование в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, а в 1998 стал кандидатом педагогических наук.

Работал ассистентом и преподавателем кафедры общей педагогики в ОГПИ, также преподавал экономику в гимназии №19. Затем с 1997 по 2003 годы трудился в отделе образования администрации Советского района.

После Печерский перешёл на работу в мэрию, где прошёл путь до начальника управления муниципальной службы и кадров. Также с 2020 года орловец замещал должность советника главы администрации города.

Общий стаж муниципальной службы чиновника составляет более 26 лет.

ИА «Орелград»