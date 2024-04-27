В Орле из-за ЧП сократили маршруты троллейбусов

Недоступным стал участок от автовокзала до 1-й Посадской.

Маршруты, которые проходят через этот отрезок, сокращены до улицы Брестской. Об этом накануне вечером объявили в мэрии.

Причиной является порыв высоковольтного кабеля. Предполагаемые сроки устранения поломки не уточняются.

Ранее стало известно, что в Орле разрабатывают программу по развитию муниципального транспорта. Она будет рассчитана на период с 2025 по 2030 годы. Объём ожидаемых затрат исчисляется миллиардами.

Как сообщали «Орловские новости», в рамках программы планируется даже закупить троллейбусы с автономным ходом. Об этом на тематическом круглом столе рассказал генеральный директор «ТТП» Игорь Косолапов.

ИА «Орелград»