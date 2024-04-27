Орловцам дадут субсидии на молоко и мясо

Регион поможет в развитии молочного и мясного скотоводства.

Губернатор Андрей Клычков распорядился о предоставлении субсидий на реализацию ведомственного проекта «Развитие молочного и мясного скотоводства Орловской области». Поддержка положена организациям агропромышленного комплекса, сельскохозяйственным производителям, крестьянско-фермерским хозяйствам и индивидуальным предпринимателям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов. Для получения субсидии аграриям надо заключить специальное соглашение с региональным департаментом сельского хозяйства.

Субсидии направлены на возмещение части затрат по ряду направлений. Так, сельскохозяйственным товаропроизводителям частично компенсируют расходы на приобретение оборудования для перевода коров на технологию доения в молокопровод или в доильном зале – в размере до 30 процентов произведенных затрат. Субсидии на приобретение техники для уборки, заготовки, приготовления, хранения и раздачи кормов выделят в размере до 20 процентов от произведенных затрат, но не более 2 миллионов рублей.

Также предусмотрены субсидии на посев многолетних кормовых культур, приобретение семени для искусственного осеменения, приобретение информационно-программного обеспечения в молочном скотоводстве и оборудования по определению качества молока, оборудования для диагностического исследования животных. Фермерам из казны региона возместят часть затрат на приобретение товарного маточного поголовья крупного рогатого скота молочного направления и мелкого рогатого скота, а именно молочных коз.

Организациям по искусственному осеменению возместят часть затрат на приобретение лабораторного оборудования для получения, обработки, криоконсервации, хранения и реализации семени быков-производителей – в размере до 30 процентов затрат. Отбор получателей будет проводить департамент сельского хозяйства путем запроса предложений.

ИА «Орелград»