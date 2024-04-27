Орловцев предупредят об угрозе эпидемий

Новый порядок информирования населения утвердил губернатор Андрей Клычков.

Губернатор Андрей Клычков утвердил «Порядок информирования населения Орловской области, в том числе через средства массовой информации, о возможности распространения социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих, на территории Орловской области, а также об угрозе возникновения и о возникновении эпидемий». Рассказывать орловцам также будут о мероприятиях по профилактике заболеваний.

Информирование населения губернатор возложил на региональный департамент здравоохранения. Проводиться оно будет на основании анализа ежегодных статистических данных. Чиновники обязаны информировать простых граждан о перечнях социально значимых и опасных заболеваний, причинах их возникновения и условиях распространения. Открытыми должны быть данные об уровне распространенности заболеваний и об эпидемиях.

Публиковаться также должны сведения об уровне заболеваемости населения и показатели смертности от заболеваний, представляющих опасность для окружающих. Открытыми будут данные о прогнозах возможного распространения заболеваний, а также об угрозе возникновения и о возникновении эпидемий. Кроме того, чиновники должны сообщать населению, что именно они предпринимают для борьбы с эпидемиями и минимизации их последствий.

Сведения о симптомах социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих, и мероприятиях по профилактике их распространения тоже обещают сделать открытыми и доступными. Информирование предусмотрено несколькими способами: на информационных стендах, установленных в общественных местах, в средствах массовой информации, на официальных сайтах департамента здравоохранения и бюджетных учреждений здравоохранения.

Также документом предусмотрена организация встреч с населением и использование специализированных технических средств оповещения и информирования населения в местах массового пребывания людей. Предупреждать орловцев об угрозе эпидемии департамент обязан «незамедлительно после получения соответствующих статистических данных от бюджетных учреждений здравоохранения или Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Орловской области».

ИА «Орелград»