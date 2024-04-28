Суд закрыл дело о разбитом в ДТП автомобиле

Автоледи пыталась отсудить недоплаченную выплату на ремонт.

Новодеревеньковский районный суд Орловской области прекратил гражданское дело о возмещении ущерба, причиненного в результате дорожно-транспортного происшествия. Причиной послужило заключение мирового соглашения между сторонами спора. Как пояснили в пресс-службе суда, иск подала местная жительница. Из него следовало, что в ноябре 2023 года по вине ответчика произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого серьезно пострадал автомобиль истицы.

Страховая компания выплатила автоледи 400 тысяч рублей. Однако женщина посчитала ее недостаточной для восстановления забитого в аварии автомобиля. Она наняла независимых экспертов, которые вынесли свое заключение, оценив стоимость восстановительного ремонта более чем в один миллион рублей. Разницу между этой суммой и суммой страховой выплаты автоледи просила взыскать с ответчика, посчитав ее причиненным ей материальным ущербом.

Также она просила суд возложить на виновника ДТП расходы на проведение независимой экспертизы, на услуги юриста-представителя и на оплату государственной пошлины. В судебное заседание стороны не явились, а юрист истицы подал заявление об отказе от иска. Он просил прекратить производство по делу в связи с заключением мирового соглашения: работодателем виновника дорожно-транспортного происшествия согласился в полном объеме возместить автоледи причиненный аварией материальный ущерб.

«Оценив и исследовав все имеющие по делу доказательства, а также с учетом указанного заявления, суд не нашел оснований, препятствующих принятию отказа истца от иска, поскольку это не нарушает права и законные интересы других лиц, в связи с чем прекратил производство по гражданскому делу, – сообщила пресс-служба Новодеревеньковского районного суда. – В отношении распределения процессуальных издержек по делу, в соответствии с частью 1 статьи 101 ГПК РФ, суд указал, что поскольку производству по гражданскому делу подлежит прекращению в связи с отказом от иска, судебные издержки, понесенные истцом при подаче заявления в суд, возмещению не подлежат. Определение суда в законную силу не вступило».

ИА «Орелград»