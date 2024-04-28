Власти Мценска отчитались о мобилизации

Отчет был представлен администрацией города в горсовет народных депутатов.

Отдел по мобилизационной работе, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации города Мценска представил отчет об организации и осуществлении мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений. Под мобилизационной подготовкой понимается комплекс мероприятий, проводимых в мирное время, по заблаговременной подготовке предприятий к работе в период нарастания угрозы агрессии против РФ – до объявления мобилизации, при объявлении мобилизации и в военное время.

Одной из основных задач является подготовка экономики города Мценска к удовлетворению потребностей государства, Орловской области и нужд населения в военное время. Иными словами, речь идет о готовности экономики к переводу на работу в условиях военного времени. Руководит такой подготовкой глава города Мценска. В отчете подчеркнуто, что он несет персональную ответственность за исполнение возложенных на него обязанностей в сфере мобилизации.

Действующий мобилизационный план экономики города Мценска был утвержден еще в 2021 году. Задания на поставку продукции определялись мобилизационным управлением Орловской области и администрацией города «исходя из фактической возможности ресурсной базы предприятий и организаций Мценска и их потребностей в сырье и необходимых ресурсов для производства продукции».

Из отчета следует, что Мценск готов к переводу экономики на работу в условиях военного времени. Все объемы на выполнение мобилизационных заданий на территории города осуществляются за счет средств федерального бюджета и бюджета города Мценска. В 2023 году была проведена проверка организаций по вопросам поставки техники в особый период. Предприятий и организаций, которые не в состоянии выполнить мобилизационное задание, на территории Мценска в данный момент нет.

«Администрацией города совместно с военным комиссариатом по городу Мценск и Мценскому району определены предприятия – поставщики транспортных средств, – следует из отчета. – Проверка транспортных средств проводится ежегодно межведомственной комиссией. Все предприятия и организации города готовы к поставке транспортных средств в Вооруженные Силы РФ». В декабре 2023 года была проведена плановая проверка мобилизационной подготовки и мобилизационной готовности органов местного самоуправления города Мценска. Общее состояние данных вопросов мобилизационным управлением было оценено как «удовлетворительное».

ИА «Орелград»