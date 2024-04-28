В Ливнах начали сдавать в аренду беговую дорожку

Арендовать также можно площадку для занятий пляжным волейболом.

Директор «Физкультурно-оздоровительного комплекса» города Ливны Эдуард Белоусов выступил на оперативном совещании при главе города с докладом о работе учреждения за 2023 год. ФОК имеет статус муниципального автономного учреждения и оказывает оздоровительные услуги и услуги в сфере физической культуры и спорта. Как сообщили в администрации Ливен, за учреждением на праве оперативного управления числятся многие спортивные объекты, в том числе игровой зал, зал единоборств, тренажерный зал, раздевалки, сауны, бассейн, площадка для занятий стрит-воркаут, универсальная спортивная площадка «Чемпион», спортивные площадки и вспомогательное оборудование, расположенные на территории парка «Славянский сад», хоккейные корты и др.

Часть услуг ФОК оказывает бесплатно, часть – на платной основе. По словам Эдуарда Белоусова, с 1 ноября 2023 года стоимость платных услуг была увеличена на коэффициент инфляции. Кроме того, в прайс-листе появились новые виды платных услуг, такие как аренда волейбольной площадки на стадионе для пляжного волейбола и аренда беговой дорожки на стадионе. Впрочем, не они являются лидерами по популярности у местного населения.

«Наиболее востребованными услугами являются посещение плавательного бассейна, аренда игрового зала, посещение тренажерного зала, аренда малого искусственного футбольного поля, – перечислил докладчик. – По итогам плавательного сезона количество посещений бассейна составило более 116 тысяч, более 100 ливенцев из льготной категории граждан – дети-инвалиды и их сопровождающие. В целом учреждение за 2023 год и первый квартал 2024 года посетило более 20 тысяч человек – как по договорам об оказании платных услуг, так и на безвозмездной основе, включая обучающихся школ города Ливны, зрителей спортивных мероприятий. Приобретено более 2100 абонементов и подарочных сертификатов на посещение плавательного бассейна и тренажерного зала МАУ «ФОК».

ИА «Орелград»