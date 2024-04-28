Суд ограничился домашним арестом для главы Дмитровского района

28.4.2024 | 12:55 Криминал, Новости

Сергея Козина обвиняют в превышении полномочий, ранее сообщил орловский СКР.

СУ СК России по Орловской области

Накануне, 27 апреля, вопрос меры пресечения рассмотрел Заводской районный суд.  Следствие считает, что глава района из личной заинтересованности подписал акт о приёмке благоустройства бульвара и площади в Дмитровске, хотя фактически работы и оборудование не соответствовали техническому заданию и проектно-сметной документации. Ущерб предварительно оценен в 1,99 млн рублей.

При избрании меры пресечения учли, что Козин имеет прочные социальные связи, трудоустроен в регионе и имеет постоянный стабильный источник дохода, указано в сообщении суда. Чиновника отправили под домашний арест до 26 июня.

Отметим, на благоустройство территории бульвара по улице Социалистической и площади перед Храмом Дмитрия Солунского направили почти 64,6 млн рублей.  Победителем аукциона по отбору исполнителя стал ООО  «КВАРТА – Л», к работам также привлекалось ООО «Стройлогистика». Дело о мошенничестве возбуждено в отношении подрядчика и субподрядчика.

Членство Сергея Козина в партии «Единая Россия» приостановлено.

ИА “Орелград”


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