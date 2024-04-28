Суд ограничился домашним арестом для главы Дмитровского района

Сергея Козина обвиняют в превышении полномочий, ранее сообщил орловский СКР.

Накануне, 27 апреля, вопрос меры пресечения рассмотрел Заводской районный суд. Следствие считает, что глава района из личной заинтересованности подписал акт о приёмке благоустройства бульвара и площади в Дмитровске, хотя фактически работы и оборудование не соответствовали техническому заданию и проектно-сметной документации. Ущерб предварительно оценен в 1,99 млн рублей.

При избрании меры пресечения учли, что Козин имеет прочные социальные связи, трудоустроен в регионе и имеет постоянный стабильный источник дохода, указано в сообщении суда. Чиновника отправили под домашний арест до 26 июня.

Отметим, на благоустройство территории бульвара по улице Социалистической и площади перед Храмом Дмитрия Солунского направили почти 64,6 млн рублей. Победителем аукциона по отбору исполнителя стал ООО «КВАРТА – Л», к работам также привлекалось ООО «Стройлогистика». Дело о мошенничестве возбуждено в отношении подрядчика и субподрядчика.

Членство Сергея Козина в партии «Единая Россия» приостановлено.

ИА “Орелград”