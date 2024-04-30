Дома престарелых попались на нарушениях при закупках

Виновные должностные лица были привлечены к административной ответственности.

Сразу о двух похожих случаях нарушения законодательства о госзакупках рассказала пресс-служба Орловского УФАС России. В ведомстве пояснили, что ранее на рассмотрение поступили материалы проверок, проведенных в учреждениях социальной сферы прокуратурой Залегощенского района и Урицкой межрайонной прокуратуры. Прокурорские работники выявили нарушения должностными лицами муниципальных заказчиков требований законодательства о контрактной системе, в связи с чем были вынесены соответствующие постановления.

Последние были рассмотрены антимонопольным органом. В результате было установлено, что ответственный сотрудник Социально-реабилитационного центра «Надежда» Залегощенского района допустил нарушение пункта 1 части 13 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Выразилось оно в нарушении срока и порядка оплаты закупленных учреждением товаров. Должностное лицо было признано виновным по части 1 статьи 7.32.5 КоАП РФ.

Во втором случае на нарушении попался сотрудник Богдановского дома-интерната для престарелых и инвалидов. Здесь были нарушены нормы части 3 статьи 103 Закона №44-ФЗ – ответственный работник с опозданием представил данные о закупках в федеральный орган, уполномоченный на ведение реестра контрактов. В данном случае должностное лицо было признано Управлением ФАС нарушившим часть 2 статьи 7.31 КоАП РФ.

«В результате рассмотрения соответствующих дел, должностные лица указанных выше муниципальных заказчиков были привлечены Управлением к административной ответственности в пределах санкций, установленных соответствующими нормами КоАП РФ», – подытожили в Орловском УФАС России.

ИА «Орелград»