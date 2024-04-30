В Орле сделают ярче освещение на улице Комсомольской

На участке от Красина до Карачевского шоссе.

На запрос котировок, который проводил Объединенный муниципальный заказчик, откликнулись две компании. Контракт получило ООО “Энергокачество” из Челябинска. 25 апреля в ГИС «Закупки» размещен подписанный контракт. Цена работ – 6,98 млн рублей. Работы проводятся в рамках содержания улично-дорожной сети.

Цели контракта указаны приложении №1. Это повышение качества и комфорта городской среды, обеспечение видимости в темное время и при непогоде, создание безопасных условий для передвижения пешеходов и автомобильного транспорта. В перечень работ входит демонтаж существующих светильников и кронштейнов, монтаж новых, замена питающих проводов, пуско-наладка. Предусмотрено измерение уровня освещенности автомобильной дороги на каждой из полос движения и тротуаре, с последующим оформлением протокола (в соответствии с ГОСТ Р 58107.2-2018).

На исполнение контракта подрядчику отвели 60 дней. Срок гарантии качества работ, а также используемых материалов пять лет со дня подписания документа о приемке.

ИА “Орелград”