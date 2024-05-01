Орловцы раздали воду и овощи на Артёмовско-Соледарском направлении

Здесь продолжается освобождение Часова Яра.

«Рязанский десант 137 полка двигается на Раздоловки-Васюковка», – написал губернатор Андрей Клычков в соцсетях.

Бойцам раздали 20 тонн питьевой воды в бутылках и такой же объём овощей. Известно, что в приобретении данного груза участвовал некий меценат, к которому Клычков обратился со словами благодарности.

Как сообщил советник губернатора Сергей Лежнев, помощь разобрали очень быстро. Военнослужащие нуждались и в воде (из-за жаркой погоды), и в питании (из-за сложностей с логистикой и значительного расстояния до ближайших магазинов).

Часть груза направили защитникам Отечества, которые находятся в полевых госпиталях.

ИА «Орелград»