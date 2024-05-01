Орловщина оказалась рядом с Москвой по росту цен на ЖКХ

1.5.2024 | 13:53 ЖКХ, Новости

Услуги подорожают с 1 июля.

Фото: ИА «Орелград»

Темпы роста тарифов в различных регионах сравнила эксперт «Общероссийского народного фронта» Ирина Блинкова для «РИА Новости».

В различных регионах страны услуги ЖКХ повысятся в цене от 4% до 15%. Наиболее высокий скачок произойдёт в Забайкальском крае, наименее серьёзный – в Хакасии.

В Орловской области тарифы повысятся в пределах 10%. Это примерно соответствует Москве (11%), Петербургу (9,8%), Московской и Ленинградской областям (10,7% и 10,2% соответственно), а также некоторым нашим ближайшим соседям по ЦФО (Владимирской, Калужской, Смоленской и Тамбовской областям).

В предыдущий раз тарифы на коммунальные услуги повышались в декабре 2022 года. Это, однако, не касается платы за содержание и ремонт жилья, которая регулируется в отдельном порядке.

ИА «Орелград»


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