Орловцы удивили сотрудников «Спецавтобазы» невоспитанностью

1.5.2024 | 11:33 Новости, Происшествия

Жители Орла срывают тюльпаны с городских клумб.

Фото: t.me/orel_adm

Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

На сегодняшний день клумбы областного центра украшают около 50 тысяч тюльпанов. Сейчас они как раз переживают период активного цветения.

Однако «ложкой дёгтя» оказалось поведение некоторых горожан. Об этом рассказала начальник участка по зеленым насаждениям «Спецавтобазы» Татьяна Можина.

«Невоспитанность некоторых наших граждан поражает и удивляет. Орловцы срывают тюльпаны с центральных городских клумб, более того, это делают мужчины. Очень обидно, конечно, когда результаты наших трудов уничтожают с такой легкостью», – рассказала она.

Можина призвала горожан ценить работу сотрудников «Спецавтобазы» и относиться к цветам с вниманием и любовью. Кроме того, подобное поведение является нарушением закона.

ИА «Орелград»


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