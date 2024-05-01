В Орле Городской парк открыл новый сезон

Он стал уже 201-м.

Однако в этом году новый сезон начинается в обновлённых «декорациях». В частности, в парке возвели новую главную сцену. Кроме того, торжества приурочены к 1 мая – Празднику Весны и Труда.

Поэтому в честь знаменательной даты парк оформили в советском стиле. На 2-й аллее открылась выставка автомобилей эпохи СССР. Она будет работать до 15 часов.

Официальное открытие началось в 11 часов. Перед орловцами должны выступить детский духовой оркестр «Прометей», а также ансамбли барабанщиц («Триумф») и трубачей («Браво»). В 12 часов здесь же покажут своё искусство воспитанники Детской школы искусств №2 имени Глинки.

В 13 часов на главной сцене выступят танцоры из шоу балетов Emotion и Ritmerz, студии Light Galaxy, а также представители вокальной студии «Шарм». В 15 часов актёры театра «Русский стиль» представят программу, посвящённую Муслиму Магомаеву.

В 16 часов здесь же начнётся гала-концерт солистов и коллективов Городского парка. Он пройдёт под девизом «Миру мир! Культуру в массы!». В 18 часов на главной сцене выступят представители КДЦ «Металлург».

Параллельно в парке на 3-й аллее открылась выставка-ярмарка изделий Орловской гильдии мастеров. На площадке между 1-ой и 2-ой аллеями сами мастера проводят мастер-классы для всех желающих.

Также в парке организована игровая программа для детей различного возраста.

Кроме того, будут работать аттракционы. В дальнейшие дни режим их работы будет следующим: со среды по воскресенье включительно – с 09:30 до 21:30, с понедельника по вторник – с 13:00 до 21:00.

Возрастное ограничение: 6+

ИА «Орелград»