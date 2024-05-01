В Орле открылся новый православный храм

Его посвятили Николаю Чудотворцу.

Храм находится в Заводском районе на улице Корчагина, 41-А, в одном из корпусов фабрики «Текстильщик». Об этом сообщили в Орловской митрополии.

Первое богослужение совершил клирик Николо-Песковского храма Орла – иерей Павел Гоманов. В новую церковь пришли помолиться работники фабрики и жители окрестностей.

Пока что новый Никольский храм будет работать только по субботам. Литургия будет совершаться здесь с 9 часов.

Актуальное расписание богослужений можно будет найти в сообществе храма «ВКонтакте» или уточнить по телефону +7 (980) 362-67-24.

ИА «Орелград»