В Орле открылся новый православный храм

1.5.2024 | 10:00 Новости, Общество

Его посвятили Николаю Чудотворцу.

Фото: vk.com/sviato_nikolskiy

Храм находится в Заводском районе на улице Корчагина, 41-А, в одном из корпусов фабрики «Текстильщик». Об этом сообщили в Орловской митрополии.

Первое богослужение совершил клирик Николо-Песковского храма Орла – иерей Павел Гоманов. В новую церковь пришли помолиться работники фабрики и жители окрестностей.

Пока что новый Никольский храм будет работать только по субботам. Литургия будет совершаться здесь с 9 часов.

Актуальное расписание богослужений можно будет найти в сообществе храма «ВКонтакте» или уточнить по телефону +7 (980) 362-67-24.

Фото: Орловская митрополия

ИА «Орелград»


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