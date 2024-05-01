В Орловской области снова выросла потребность в сотрудниках

Таковы данные Росстата.

Федеральная служба статистики оценила официальную потребность предприятий региона в сотрудниках в 12 тысяч 939 человек. Это цифры за март.

Отметим, что это заметно выше февральских данных. Тогда соответствующий показатель равнялся 9 тысячам 832 сотрудникам. В то же время в январе предприятия Орловской области нуждались в 13 тысячах 167 работниках.

В целом по ЦФО в марте показатель составил 1,8 миллионов сотрудников. На этом фоне орловский дефицит кадров выглядит скромно.

Однако лучше всего ситуация в Курской области. Здесь нехватку рабочих рук оценили всего лишь в 7 тысяч 323 человека.

ИА «Орелград»