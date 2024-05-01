В Орловской области произошло три ДТП с пострадавшими

1.5.2024 | 15:41 Новости, Происшествия

О них сообщили в МЧС.

Фото: УМЧС по Орловской области

Известно о трёх авариях. Все они случились сегодня.

Первое ДТП произошло около 11 часов 30 минут в Ливенском районе в деревне Барково на местной улице Карла Маркса. Произошло столкновение транспортных средств (включая автомобиль «Шкода»). МЧС сообщает об одном пострадавшем.

Примерно через час авария случилась уже в Орле на Наугорском шоссе. Известно, что в ней участвовал мотоцикл. Пострадал один человек.

Где-то в это же время ДТП произошло в Болхове на улице Маяковского. Соответствующий сигнал поступил в службу спасения 12 часов 44 минуты. Столкнулись два автомобиля. Здесь число пострадавших оказалось уже больше одного.

Последствия ДТП ликвидировали сотрудники 7-й и 14-й пожарных частей, а также оперативной группы регионального Управления ведомства.

Фото: УМЧС по Орловской области
Фото: УМЧС по Орловской области

ИА «Орелград»


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