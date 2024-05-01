Орловцы продегустировали продукты местных производителей

Выставка-дегустация открылась в Городском парке.

Сегодня здесь стартовал новый сезон – уже 201-й по счёту. Выставка-дегустация работает на площадке перед входом в парк. На ней представлены около 30 местных компаний, выпускающих различные виды продуктов.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства области, мероприятие уже посетил Андрей Клычков. Выставка-дегустация будет работать до 17 часов.

Посетители могут лично «попробоватьь на зуб» фермерские сыры и колбасные деликатесы, мёд, свежие овощи, соки и нектары, авторское мороженое, кондитерскую продукцию и многое другое. Выставка проходит под названием «Сделано в России. Выбираем орловское!».

Также в рамках мероприятия организованы развлекательные мероприятия. Желающие могут посмотреть на живых домашних животных и птиц (включая кроликов и павлинов), прокатиться на пони и лошадке, посмотреть шоу мыльных пузырей, попробовать свои силы в агроквесте, а также сфотографироваться в кабине современного трактора.

Возрастное ограничение: 6+

ИА «Орелград»