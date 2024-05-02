В Орле пожарные спасли 2-летнюю девочку

Она сидела на балконной раме.

Инцидент произошёл в одном из домов по улице Сурена Шаумяна, сообщает «Первый областной». В службу спасения позвонили случайные очевидцы. Они заметили, что ребёнок находится в опасном положении.

Действовать пришлось особенно оперативно. Сотрудники МЧС натянули внизу спасательное полотно. Затем один из них забрался на балкон по приставной пожарной лестнице.

К счастью, всё окончилось благополучно. Пожарный успел зафиксировать девочку до момента, когда могло бы произойти непоправимое.

Всего за эти выходные сотрудники УМЧС по Орловской области выезжали на вызовы 87 раз. 46 случаев пришлись на различные возгорания, ещё 41 – на другие происшествия, а также на помощь населению.

ИА «Орелград»