Кладбища Орла не успели убрать до 1 мая

Такое поручение давал губернатор.
Вопрос обсуждался на совещании в областной администрации ещё 18 апреля.
Как сообщила пресс-служба администрации Орла, на данный момент уборка продолжается. Кладбища готовят к Пасхе, а также Дню Победы.
Санитарным содержанием городских мест захоронения занимается МУП «Ритуально-обрядовых услуг». Вывозом мусора – «УК «Зелёная роща»».
Да, периодически возникает перенакопление отходов из-за сбоя в графиках вывоза мусора. Стараемся отрабатывать этот вопрос как можно оперативнее», – признали в МУП «РОУ».
Напомним, всего в Орле насчитывается восемь кладбищ. Их общая площадь составляет 183,3 гектара.
ИА «Орелград»