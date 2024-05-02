Кладбища Орла не успели убрать до 1 мая

2.5.2024 | 14:13 ЖКХ, Новости, Общество

Такое поручение давал губернатор.

Фото: ИА «Орелград»

Вопрос обсуждался на совещании в областной администрации ещё 18 апреля.

Как сообщила пресс-служба администрации Орла, на данный момент уборка продолжается. Кладбища готовят к Пасхе, а также Дню Победы.

Санитарным содержанием городских мест захоронения занимается МУП «Ритуально-обрядовых услуг». Вывозом мусора – «УК «Зелёная роща»».

Да, периодически возникает перенакопление отходов из-за сбоя в графиках вывоза мусора. Стараемся отрабатывать этот вопрос как можно оперативнее», – признали в МУП «РОУ».

Напомним, всего в Орле насчитывается восемь кладбищ. Их общая площадь составляет 183,3 гектара.

ИА «Орелград»


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