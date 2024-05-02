В Орле произошло ДТП с двумя мотоциклами и одной фурой

Госпитализирован подросток.

Новость сообщили в пресс-службе Управления ГИБДД по Орловской области.

Авария произошла 27 апреля в 17 часов 25 минут. Мотоциклист 2009-го года рождения ехал на Kayo по Карачевскому шоссе со стороны Мостовой в сторону Васильевской.

У дома №74 он не выдержал дистанцию и врезался в другой мотоцикл (BSE MX125), ехавший впереди него в попутном направлении. Им управлял орловец 2010-го года рождения.

В итоге водитель Kayo вместе со своим транспортным средством упал на землю. После этого на него наехала фура «Вольво». При этом мотоциклист, управлявший BSE MX125, оставил место дорожного происшествия.

«Скорая помощь» доставила водителя мотоцикла Kayo в НКМЦ имени Круглой. Его госпитализировали.

Всего в период с 27 апреля по 2 мая на территории Орловской области зарегистрировано 61 ДТП. В восьми из них пострадали люди – в том числе, пятеро несовершеннолетних.

ИА «Орелград»