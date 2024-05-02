США ввело санкции против ещё одного орловского завода

2.5.2024 | 11:23 Важное, Новости, Экономика

Предприятие угодило в обновлённый список Минфина зарубежной страны.

Фото: yandeх.ru/maps / Serega R.

Информация размещена на официальный сайте ведомства.

В санкционный список включили Болховский завод полупроводниковых приборов. Как считают в США, предприятие работает в секторе экономики, который связан с российским военным комплексом.

Перечень обновили 1 мая. Ранее под санкции США попали «Мценскпрокат» и «Орёлметаллполимер».

«Болховский завод полупроводниковых приборов» существует с 1968-го года. Предприятие занимается производством компонентов, которые используются в военной, авиационной и космической промышленности.

Ранее губернатор сообщил о новых БПЛА, сбитых над Орловщиной.

ИА «Орелград»


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